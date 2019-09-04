РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 сен. Ученикам школ №№32 и 3 подмосковной Балашихи на открытых уроках и учебных эвакуациях рассказали о правилах противопожарной безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сотрудники 1 отряда Федеральной противопожарной службы по Московской области совместно с инспекторами территориального отдела надзорной деятельности проводят занятия с учащимися и воспитанниками образовательных учреждений городского округа Балашиха в рамках месячника безопасности, который начался во всех образовательных учреждениях Подмосковья.

«Пожарные уже побывали в общеобразовательных школах №№32 и 3, где провели открытые уроки и учебные эвакуации. Детям рассказали о правилах безопасного поведения в быту и школе, показали обучающие телефильмы, провели викторины и конкурсы на противопожарную тематику», – говорится в сообщении.

Ребятам рассказали и о едином номере вызова экстренных служб – 112, а также продемонстрировали возможности пожарно-спасательной техники.

Основная задача сотрудников МЧС России – обучить детей правильному поведению в нештатных ситуациях и правилам пожарной безопасности.