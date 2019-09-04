РИАМО - 4 сен. В Подмосковье задержали партию кормовых добавок из Китая весом в пять тонн, причиной тому стали проблемы с документацией, говорится в сообщении пресс-службы уравления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На складе временного хранения ООО «Крокус Интерсервис» было приостановлено оформление партии кормовых добавок весом пять тонн, поступившей из Китая», - говорится в сообщении.

Продукцию остановили при прохождении пограничного ветеринарного контроля. Тогда оказалось, что на маркировочных этикетках не был указан номер государственной регистрации, а с сертификат анализа представлен только копией.

Кроме того, в журнале досмотра ПКВП автоматизированной системы «Аргус» при пересечении границы Евразийского экономического союза в пункте пропуска был неверно указан производитель продукции.

Из-за данных нарушений груз и был задержан.