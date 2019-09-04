РИАМО - 4 сен. Комплексное благоустройство и озеленение проводят на территории возводимых станций Московских центральных диаметров (МЦД) в Красногорске, Одинцове, Долгопрудном, Подольске, Лобне и Новоивановском, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В рамках благоустройства территории вблизи платформ МЦД министерство благоустройства Московской области проводит масштабную работу по обустройству зон, прилегающих к станциям», - рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

На территориях, прилегающих к будущим станциям МЦД, обустраивают современные парковки и велодорожки, устанавливают подсветку тротуаров и пандусы для маломобильных граждан, а также проводят озеленение.

«Уже в ноябре этого года жители Подмосковья смогут пользоваться поездами МЦД и оценить комфорт и удобство прилегающего к станциям пространства», - отмечается в материале.

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск — это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. В Подмосковье обустраиваются 16 станций, которые войдут в их состав.