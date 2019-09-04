РИАМО - 4 сен. Во всех муниципалитетах Подмосковья стартовал второй этап спецоперации Госадмтехнадзора «Свет», в рамках которой инспекторы наблюдают за состоянием и содержанием объектов наружного освещения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С начала осени Госадмтехнадзор Московской области начинает второй этап ежегодной плановой специальной операции «Свет». В ходе первого этапа спецоперации с января по апрель 2019 года в Подмосковье по предписаниям инспекторов ведомства устранили 395 нарушений в содержании средств наружного освещения», – говорится в сообщении.

Наибольшее количество линий наружного освещения – 31 – починили в Коломенском городском округе. Более 20 нарушений в содержании уличных фонарей устранили в городских округах Балашиха, Богородский, Раменский.

Более 10 нарушений сотрудники Госадмтехнадзора выявили в Клину, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Химках, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Луховицах, Ступине. Все нарушения были устранены.

В рамках спецоперации «Свет» в 2018 году по предписаниям инспекторов восстановили освещение на 508 объектах, расположенных во всех муниципальных образованиях региона. В порядок привели более 160 неработающих линий наружного освещения и более 400 световых информационных средств.

По результатам замеров освещенности современными приборами – яркомерами и люксметрами – инспекторы привели в порядок 258 объектов освещения во дворах многоквартирных домов.