РИАМО - 4 сен. Фестиваль «МастерОК» в подмосковном Павловском Посаде включили в топ-3 лучших этнофестивалей музыки, художественных ремесел и народных промыслов в России в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«В первую тройку этнографических фестивалей и праздников в регионах России в начале осени входят фестиваль народного творчества «Золотое кольцо» во Владимирской области, фестиваль костюма и народных промыслов «Сарафан» в Великом Новгорое, фестиваль «МастерОК» в Павловском Посаде Московской области», – говорится в сообщении.

Четвертое место занял литературно-этнографический праздник «Кружилинские толоки» в хуторе Кружилинский Шолоховского района Ростовской области, пятое – фестиваль «Ремесленные дни в Костромской слободе» в Костроме.

Выставка-ярмарка художественных ремесел и туризма «МастерОК» пройдет 7 сентября в пешеходной зоне у выставочного зала «Дом Широкова». В программе – ярмарка изделий народных промыслов и художественных ремесел, мастер-классы, презентационные стенды туристко-информационных центров Подмосковья, фуд-корт и торговля фермерскими продуктами, лотерея и концертная программа

Свои произведения представят фабрика «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках», «Дулевский фарфор» из Ликино-Дулева, кузница «Ковачъ» из Жуковского, «Центр Нижегородских мастеров», «Центр Скопинских ремесел» из Рязани и многие другие. Для всех желающих проведут урок гончарного искусства, покажут роспись новогодних шаров.