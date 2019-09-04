РИАМО - 4 сен. Коломна 14 сентября отпразднует День города, ей исполнится 842 года со дня основания, жителей и гостей округа ждет множество интересных площадок, творческих подарков, ярких гостей и незабываемых мгновений, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Начнется праздник в 12:00 с фестиваля духовых оркестров «Виват, Коломна!». Здесь соберутся лучшие коллективы Коломенского края и соседних муниципалитетов: «Сибемольки» из Каширы, народный коллектив ДК «Озеры», оркестр «Коломенской филармонии», народный коллектив барабанщиков «Акцент» и многие другие», - говорится в материале.

В сопровождении зрителей коллективы торжественным маршем направятся к главной сцене фестиваля – площадке за Маринкиной башней, где пройдет гала-концерт.

Одновременно в 12:00 в сквере имени В.А. Зайцева стартует фестиваль «Парад производств» - городской праздник с масштабным шествием арт-объектов из картона, в котором примут участие коломенские производства и жители округа.

Гостей площадки ждут увлекательные мастер-классы, маркет «Содружества юных ремесленников», открытые репетиции и выступления картонного оркестра.

Вечером на площади Советской с 18:00 до 22:00 пройдет концертная программа. Хедлайнеры музыкальной части - кавер-группа «Ракеты» и белорусско-российская инди-поп-группа IOWA («Айова»). Завершится праздник красочным фейерверком в 22:00.