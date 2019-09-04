Представители Белоруссии не просто представят последние книжные новинки, но и проведут презентации издательских проектов, которые посвящены важным датам в истории страны: Году малой родины в Республике, 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков и совместных проектов писателей двух стран. В частности, гости смогут познакомиться и приобрести такие издания, как «Адреса русской литературы в Беларуси. Адреса белорусской литературы в России».