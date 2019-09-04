© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ, здесь посетители могут встретиться с ведущими издателями и писателями России и зарубежья.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На выставке-ярмарке свои книги представили более 500 издательств из 33 стран мира, всего на ярмарке более 100 тысяч книг.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В этом году на выставке появились новые участники.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Свои книги на форуме представили 33 страны, среди которых Бельгия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Иран, Италия, Китай, КНДР, Колумбия, Латвия и Объединенные Арабские Эмираты.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Одним из главных событий ярмарки станет выставка «Нарисованные миры», на которой будет представлено сотни книг для детей.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Ярмарка совпадает с празднованием Дня города Москвы и интегрирована в его программу мероприятий как самая литературная площадка столицы.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В 2021 году в Москве появится новая Международная ярмарка детской книги, совместный проект ММКВЯ с главным в мире смотром литературы для юных читателей – Болонской ярмаркой детской книги.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Программа мероприятий двух основных площадок ярмарки в этом году сформирована вокруг актуальных и непростых вопросов современности для рассмотрения и анализа важнейших проблем прошлого, настоящего и будущего – не только России, но и всего мира.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Так, например, на круглом столе «Феминизм и книгоиздание: новая этика» издательницы и издатели, авторки и авторы феминистской литературы обсудят текущую литературную ситуацию и идеологические изменения, которые в ней происходят
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Из Парижа на ярмарку прилетит писатель Фредерик Бегбедер, чтобы рассказать о книжной серии с произведениями французских авторов «Коллекция Бегбедера», которая выйдет в России, а также устроить премьеру специально для гостей книжного смотра – новый фильм «Элефант» о жизни писателя, в котором Бегбедер сыграл издателя.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Представители Белоруссии не просто представят последние книжные новинки, но и проведут презентации издательских проектов, которые посвящены важным датам в истории страны: Году малой родины в Республике, 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков и совместных проектов писателей двух стран. В частности, гости смогут познакомиться и приобрести такие издания, как «Адреса русской литературы в Беларуси. Адреса белорусской литературы в России».
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В рамках деловой программы состоятся торжественные церемонии награждения победителей ежегодного национального конкурса «Книга года», Всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ книги» и Международного конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги».
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ)
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ)
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ)
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ)
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: телеведущая Тина Канделаки на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ)
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ)
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ)
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ)
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ)
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ)
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