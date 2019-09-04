РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. В подмосковном Подольске управляющая компания «МУЖРП №5» привела в нормативное состояние более 20 контейнерных площадок округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В управлении управляющей компании «МУЖРП №5» находится 239 многоквартирных домов с населением более 24 тысяч человек. В 2019 году УК запланировано и проводится комплексное благоустройство дворовых территорий по следующим адресам: улица Пионерская, дома №№1, 3, 3А; Пионерская, дома №№18, 18А, 20/7; Большая Серпуховская, дом №34/2; Свердлова, дома №№13, 15; Большая Серпуховская, дома №№40/1, 42.

«Также «МУЖРП №5» проводятся работы по приведению контейнерных площадок в нормативное состояние. Для поддержания порядка на придомовых территориях предусмотрено размещение 31 контейнерной площадки. На сегодняшний день приведено в нормативное состояние более 20 площадок», – говорится в сообщении.

Так, контейнерные площадки привели в нормативное состояние по адресам: улица 50 лет ВЛКСМ, дом №3, Чистова, дом №4, Свердлова, дома №№4А, 11А, 35/20, 39, 51/31, Пионерская, дома №№2, 7, 24, Народная, дома №№10, 11, Дубинина, дома №№5А, 10, 16, Шаталова, дом №8, Школьная, дома №№3, 5, Чайковского, дом №50, Индустриальная, дом №3, Большая Серпуховская, дом №50.