РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. Управляющая компания «МУЖРП №5» отремонтировала свыше 30 подъездов многоквартирных домов в подмосковном Подольске по госпрограмме в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В управлении «МУЖРП №5» находится 239 многоквартирных домов с населением более 24 тысяч человек. В 2019 году УК принимает участие в госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы».

«Всего в текущем году было запланировано отремонтировать 53 подъезда в многоквартирных домах. На сегодняшний день УК отремонтировала 34 подъезда, работы проводятся в 7 подъездах. В частности, выполняются следующие виды работ: ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, стен и потолков с окраской, замена почтовых ящиков, замена осветительных приборов и монтаж электрических проводов в короба, ремонт входных групп, замена оконных блоков», – сказал директор «МУЖРП №5» Александр Дворецкий.

При проведении проверки технического состояния жилого фонда запланирована замена трубопроводов, канализации, запорной арматуры. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду произведена замена 21 радиатора, что составляет 131% от запланированного объема.

Также в 2019 году был запланирован капитальный ремонт в 13 многоквартирных домах. В частности, ремонт мягкой кровли на улицах Литейная, дом №34А; Свердлова, дома №№4А, 7, 43. Ремонт шиферной кровли запланирован на улицах Пионерская, дом №18А, Большая Серпуховская, дом №56, а ремонт инженерных систем – на улице Литейная, дом №1/7.

Восемь новых лифтов появятся в домах по адресам: улица Кирова, дом №11, Большая Серпуховская, дома №№14, 52, 54, Свердлова, дом №51/31, Чернышевского, дом №1А/37.