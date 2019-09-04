РИАМО - 4 сен. 40 кандидатов посоревнуются друг с другом за звание лучшего педагога-психолога в Подмосковье, финалиста выберут до 13 сентября, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

Конкурс проходит на базе Академии социального управления. Лидера соревнования отправят представлять регион на Всероссийский конкурс «Педагог-психолог России - 2019».

«Участникам предстоит продемонстрировать владение современными информационно-коммуникативными технологиями, пройти «Профессиональный кейс», а также провести открытое занятие», — рассказала Забралова.

Она заявила, что без педагогов этой специализации трудно представить систему образования. Они выполняют заметную роль в образовательных учреждениях, помогая детям приспособиться к социальной среде, сводя к минимуму конфликтные ситуации в коллективе и проводя эффективную работу с родителями.

Забралова пожелала удачи всем участникам.