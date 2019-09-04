РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 сен. Третий бесплатный курс «Школы оптимального здоровья» стартовал в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, группа из 15 человек пройдет медицинское обследование, побывает на занятиях в спортивном зале, узнает секреты правильного питания, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Занятия проводят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Курс рассчитан на пять недель занятий. Очередная группа состоит из 15 человек.

«Сегодня в общественной палате Балашихи стартовал третий курс «Школы оптимального здоровья». Школа достаточно молодая. Она начала свою работу с начала лета 2019 года впервые на территории горокруга и уже завоевала огромную популярность у жителей. За несколько дней в нее записались почти 100 человек. Все заявки распределяем на несколько месяцев вперед», – сказала председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что участниц группы впереди ждут уникальные занятия с персональным тренером в спортивном зале, лекции с интересными спикерами, незабываемый мастер-класс по приготовлению блюд здорового питания, консультация психолога и медицинское обследование.

«В программу обучения «Школы оптимального здоровья» мы добавили в этот раз занятия с косметологом, а также сократили время прохождения обследования в Центре здоровья Балашихинской областной больницы с 10 до 5 дней», – пояснила Жарова.

«Школа оптимального здоровья» рассчитана на всех, кто хочет изменить себя и улучшить свое самочувствие. Слушательницам двух предыдущих курсов удалось изменить свой образ жизни и достичь заметных результатов.

По словам Жаровой, в дальнейших планах общественной палаты – расширить площадки для проведения занятий школы в городском округе для того, чтобы как можно больше людей могли посещать бесплатные курсы.

Записаться в «Школу оптимального здоровья» можно через электронную почту: opbalashiha@mail.ru или по телефону: 8(495)525-42-89.