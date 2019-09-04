РИАМО - 4 сен. Вопрос с выделением земельных участков под детский сад, школу и котельную в подмосковном Краснознаменске будет решаться, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду глава региона встретился с активистами Краснознаменска. В ходе встречи многодетная мама попросила организовать ясли для детей от полутора до трех лет, также активисты рассказали, что в городе необходимо построить котельную и школу.

«Спасибо за ваши предложения и наказы, для нас это очень большая поддержка. Наша задача - знать о проблемах и искать решения. <...> Вопрос - земля. Котельная, образовательный комплекс - детский сад и школа. Давайте начнем с того, что наведем порядок с точки зрения земли», - сказал Воробьев.

Он пояснил, что проблема с участками является традиционной для ЗАТО, так как земля в таких муниципальных образованиях принадлежит министерству обороны РФ.

«Хочу сказать большое спасибо, что вы выделили деньги на развитие парка («Подмосковье» - ред.). Также хочу поблагодарить за ваше участие в развитии Краснознаменска и назначении Виктории Александровны (Коваленко, глава Краснознаменска - ред.), у нас жизнь изменилась. Работает активно, наступательно», - сказал почетный гражданин Краснознаменска, ветеран космических войск Анатолий Западинский.