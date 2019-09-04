РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 сен. Региональный оператор вывез мусор с контейнерной площадки на улице Чкалова в поселке Нахабино подмосковного Красногорска по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки возле дома №1 нерегулярно вывозят мусор, и приложил фото мусорных навалов возле баков.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел обращение по вопросу вывоза отходов в горокруге Красногорск и сообщает следующее: вывоз отходов по данному адресу осуществлен», – сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.