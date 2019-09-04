РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 сен. на Черноморском побережье Краснодарского края летом текущего года отдохнули более 160 детей из подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«С начала летней оздоровительной кампании 2019 года дети из городского округа Люберцы отдохнули в оздоровительных лагерях республики Крым, Краснодарского края и Московской области. На Черноморском побережье Краснодарского края отдохнули 166 ребят, в Московской области 113 детей, в республике Крым – 50», – говорится в сообщении.

Все дети, получившие бесплатные путевки, – из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, девять детей-инвалидов и сопровождающие их родители прошли оздоровительный курс лечения в реабилитационном центре «Коломенский» Московской области, 104 ребенка-инвалида с родителями отдохнули в профильных санаториях Московской области, средней полосы России, Кавказских Минеральных вод и Черноморского побережья.

«На сегодняшний день еще 20 ребят уехали на отдых на Черноморское побережье», – подчеркивается в материале.

Помимо бесплатных путевок, родители также могли получить компенсации за самостоятельно приобретенные путевки. Этим правом воспользовались 19 семей на 35 детей. Компенсацию получили восемь предприятий, зарегистрированных в налоговом органе городского округа, на оздоровление 168 детей своих сотрудников.