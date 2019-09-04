РИАМО - 4 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заменить поле на стадионе «Заря» в подмосковном Краснознаменске.

Как рассказал на встрече активистов Краснознаменска с главой региона руководитель футбольного клуба «Заря» Андрей Чудаков, стадион пользуется большой популярностью, ежегодно на нем проходит зимнее первенство по футболу. Однако покрытие поля пришло в негодность. Для удобства спортсменов полю требуется подогрев и дренаж.

«Я тоже рос в очень маленьком городе, у нас такие соревнования были очень популярными. Стадион нужно сделать обязательно», - сказал Воробьев.

По его словам, также важно оборудовать в городе крытую ледовую площадку, этот вопрос требуется проработать.

«С точки зрения эффективного использования поле с подогревом и крытый лед дополнят друг друга. Идеально было бы сделать и одно, и второе для маленького города. Нужно посмотреть, что мы можем сделать», - заключил Воробьев.