РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 4 сен. В подмосковных Котельниках к концу текущего года для нужд инвалидов адаптируют подъезды, в которых они живут, и дорожно-транспортную инфраструктуру, всего доступными для маломобильных групп граждан станут 25 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В соответствии с приоритетным проектом правительства Московской области «Войти в 5-ку ведущих регионов по уровню развития доступной среды» на территории городского округа Котельники создана целевая группа из 23 инвалидов, изъявивших желание участвовать в проекте.

«В 2019 году запланировано адаптировать в рамках приоритетного проекта: 9 подъездов многоквартирных домов, где проживают инвалиды и маломобильные группы населения, 4 объекта придомовой территории, 6 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 2 объекта негосударственного сектора и 4 объекта социальной сферы», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день уже адаптированы 4 подъезда, 2 объекта образования, 6 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

«К концу 2019 года все запланированные объекты будут адаптированы, что создаст беспрепятственный доступ к социально-значимым объектам для инвалидов и маломобильных групп населения», – заключается в сообщении.