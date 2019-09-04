РИАМО - 4 сен. На Лермонтовском проспекте столицы произошло столкновение пассажирского автобуса, легкового автомобиля и маленького грузовика, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО предстоятель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Около 15 часов на Лермонтовском проспекте произошло столкновение трех единиц: автобуса, легкового автомобиля и маленького грузовичка. ДТП легкое, никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины произошедшего.