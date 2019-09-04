РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. Дополнительный парковочный карман на 7 машино-мест установят на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального управления Климовска 3 сентября провели встречу с жителями дома №25 на улице Симферопольская по вопросу обустройства дополнительного парковочного кармана на 7 машино-мест.

«По итогам встречи большинством голосов было принято решение о необходимости обустройства парковочного кармана. Работы начнутся на текущей неделе (до 8 сентября – ред.)», – говорится в сообщении.

Сотрудники теруправления благодарят жителей за активную гражданскую позицию и участие в обсуждении данного вопроса.