РИАМО - 4 сен. В следующем году в Москве пройдет капитальный ремонт ряда городских прудов, их почистят от мусора и иловых отложений, сообщил журналистам депутат Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Еще одна цель нашего посещения прудов - это проверка того проекта, который на сегодняшний момент разработан по капитальному ремонту прудов. В следующем году мы планируем, что на таких прудах, как Капустинский, Лазурьево, пруд на Ясном, будет сделан капитальный ремонт, будет полностью спущена вода и вычищены все иловые отложения, со дна будет убран весь мусор», - сказал Шапошников.

Он добавил, что также будут приведены в порядок берега, проведено их укрепление. Для уток предусмотрят специальные спуски и подъемы, чтобы они могли выходить на берег.

В дальнейшем появится возможность соединения Капустинского пруда через сквер на Садовой улице с прудом на Лазурьеве.

«Когда мы сделаем все эти работы, у нас появится еще одна зеленая зона. Это еще один вклад в нашу борьбу за экологию», - заключил Шапошников.