РИАМО - 4 сен. Общественное пространство появилось в «Москва-Сити» недалеко от башни «Эволюция» ТРЦ «Афимолл Сити», моста «Багратион» и станции метро «Выставочная», новая площадь станет центром притяжения для гостей и жителей столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Открывал новую городскую площадь мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что «Москва-Сити» активно развивается и уже является полноценным деловым центром города, в котором работают и живут более 100 тысяч человек.

«Ко Дню города мы сделали подарок москвичам и гостям столицы. Открываем уникальное общественное пространство – городскую площадь в «Москва-Сити», которая станет местом проведения культурных мероприятий, туристической достопримечательностью и просто еще одной площадкой для прогулок и повседневного отдыха горожан», – сказал Собянин.

Авторы концепции заложили в нее различные функции — это пространство объединяет в себе классическую прогулочную зону и концертно-развлекательную площадку. Здесь есть амфитеатр в виде холма-трибуны, в котором можно проводить фестивали, концерты и праздники, а также образовательные и спортивные мероприятия. На площади также расположились галерея, пергола и светодинамические фонтаны с каскадом и управляемыми форсунками. Еще одной фишкой нового пространства стали огромные часы, стилизованные под куранты.

«В 2020 году на площади планируется запустить светомузыкальное шоу, которое можно будет увидеть 365 дней в году – каждый час зимой и каждые полчаса летом в темное время суток. Продолжительность шоу составит 5-10 минут. Для его проведения на площади и фасаде строящегося киноконцертного зала установят более 6 тысяч приборов», - говорится в сообщении.

В будущем году также будет установлена сборно-разборная сцена с комплектом сценического оборудования.

Архитектурная концепция площади была разработана авторским коллективом под руководством Филиппа Никандрова из ЗАО «Горпроект». Реализовывали проект ГУП «Центр-Сити» совместно с ООО «Фан Дженерейшн» в составе единого ансамбля со строящимся многофункциональным концертным залом.