РИАМО - 4 сен. В Доме правительства Московской области в Красногорске состоялся III тур областного конкурса «Педагог года Подмосковья-2019» в номинации «Учитель года Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«По итогам первых двух туров определились пять лауреатов, все они сегодня были награждены. Победитель традиционно будет объявлен на областном празднике, посвященном Международному дню учителя. Он будет представлять Московскую область уже на всероссийском уровне в 2020 году. Данный конкурс имеет богатую историю, он проводится у нас с 1990 года», – рассказала Забралова.

В этом году за победу боролись 59 педагогов, больше всего заявок на участие поступило от учителей английского языка, начальных классов, истории и обществознания, математики.

Победитель конкурса получит 300 тысяч рублей, лауреаты — по 150 тысяч рублей.

«Сегодня в зале присутствовали без преувеличения лучшие педагоги нашего региона. Каждый год конкурсные испытания проходят с особым трепетом и вниманием к талантам наших педагогов», – отметила Забралова.

Лауреатами конкурса стали: учитель русского языка и литературы Видновской гимназии Евгений Кунавин, учитель истории и обществознания гимназии №11 в Одинцовском городском округе Павел Реутов, учитель начальных классов школы №2 в городском округе Котельники Павел Сысуев, учитель английского языка школы №23 в городском округе Балашиха Юлия Федорова, учитель истории и обществознания гимназии №2 «Квантор» в Коломенском городском округе Илья Форисенков.