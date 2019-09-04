РИАМО - 4 сен. Городской округ Воскресенск примет участие в областной акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая пройдет 21 сентября, в этот день на участке рядом с деревней Золотово у Голубого озера высадят порядка 10,5 тысяч саженцев сосны, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В городском поселении Хорлово определены три участка для посадки кленов. В поселке имени Цюрупы будут сажать ели в количестве 40 штук. 50 саженцев ивы, ели, бересклета и спиреи планируется высадить непосредственно в Воскресенске (средняя часть города)», - говорится в сообщении.

Областная акция «Наш лес. Посади свое дерево» берет свое начало в 2014 году. За прошедшие годы высадили более 14 миллионов деревьев на площади свыше 6,6 тысячи гектаров.

Речь об акции зашла расширенном заседании правительства во вторник, 3 сентября. Этой осенью по всей Московской области планируется высадить более 600 тысяч деревьев.