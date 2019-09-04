РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 сен. На заводе пластмасс в подмосковных Люберцах демонтировали печь для мазута, ее утилизируют в Домодедове, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на заводе провели проверку, в ходе которой выявили печь для мазута, служившую источником неприятных запахов.

«В ходе повторной проверки территории завода пластмасс на Транспортной улице выявили, что арендатор земельного участка демонтировал огромную печь для мазута. Печь вывезут на специализированное предприятие ООО «Синтез» в Домодедове для дальнейшей утилизации», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что к нарушителю применят меры в рамках действующего законодательства. Ситуация находится на контроле администрации горокруга Люберцы. Управление по охране окружающей среды продолжит регулярно проверять территорию завода пластмасс.