РИАМО - 4 сен. В Волоколамске определили подрядчика для строительства средней общеобразовательной школы №3, им стало ООО «Листпромстрой», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Школа находится по адресу: улица Текстильщиков, дом 10.

«Здание МОУ «Волоколамская СОШ № 3» было построено в 1938 году. В 2016 году по предписанию Роспотребнадзора и требованию прокуратуры обучение детей в здании школы было запрещено в связи с его аварийностью. Более 500 учеников школы продолжили обучение в двух зданиях: в здании на улице Щекино и в здании Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка», — говорится в сообщении.

После закрытия старого здания началась работа над проектом нового.

«Согласно проектной документации, здание школы рассчитано на 550 учащихся. В образовательном учреждении предусмотрено размещение учебных классов, лабораторий, спортивного и актового залов, библиотеки с медиатекой, столовой, административных и вспомогательных помещений», - рассказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Территорию школы благоустроят, там появятся спортивные и игровые площадки, беговые дорожки, места для отдыха.

Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2020 году. Учебное заведение построят в рамках нацпроекта «Современная школа».