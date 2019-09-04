РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. МУП «Водоканал» планирует закрыть в 2020 году ветхие очистные сооружения в микрорайоне Климовск Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ветхое наследство досталось МУП «Водоканал» Подольска после объединения Подольска, Климовска и Подольского района в единый городской округ.

«Предприятие приступило к разработке проекта строительства трубопроводов из Климовска с точкой врезки в районе улицы Свердлова в Подольске. Это будет маршрут стоков от новой КНС в районе климовских очистных до точки врезки на улице Свердлова и далее – на Подольские городские очистные сооружения», – говорится в сообщении.

Проект уже согласован, его реализация даст возможность ликвидировать ветхие морально устаревшие климовские очистные сооружения, которые наносят экологический ущерб окружающей природе.

«Ветхие очистные Климовска планируется закрыть в 2020 году, чтобы больше они не вызывали никаких нареканий», – уточняется в сообщении.

Очистные сооружения Климовска возведены в 50-х годах прошлого столетия. Аэротенк – прямоугольный резервуар, где происходит биохимическая очистка сточной воды – здесь отсутствует. К тому же технология строительства очистных сооружений в 50-х годах не предусматривала глубокого удаления азота, фосфора, других химических элементов и органических загрязнений.