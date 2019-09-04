РИАМО - 4 сен. Во встрече ритейлеров с производителями Подмосковья в формате роуд-шоу приняли участие более 300 человек, из которых порядка 200 — покупатели магазина, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Это уже второе мероприятие в подобном формате. Всего в дорожном шоу поучаствовали 46 компаний, которые представили 44 округа Московской области. При этом около 30 компаний выставили свою продукцию и предложили дегустацию.

«Принимая участие в подобных мероприятиях, производители получают дополнительную возможность привлечь внимание ритейлеров к своей продукции, представить наиболее интересные ассортиментные позиции, продемонстрировать новинки, раскрыть перспективы развития производства. При этом важно, что участие в подобных мероприятиях бесплатное», - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он отметил, что такие мероприятия помогают производителям повышать свою узнаваемость и находить новых покупателей.

В роуд-шоу приняли участие подмосковные фермеры и производители, которые выпускают продукты для здорового образа жизни, безнитритную продукцию, сыры и колбасы, молоко, мясо и рыбу, а также натуральные хлебобулочные и кондитерские изделия, соки, натуральные масла и многое другое.

«По итогам мероприятия представители торговой сети отметили потенциал участников и проявили свою заинтересованность. Более половины производителей уже договорились о дальнейшем сотрудничестве», - подытожил Посаженников.

Он также подчеркнул, что это далеко не последнее подобное мероприятие. Они будут проводиться и впредь для поддержания взаимодействия ритейла с региональными поставщиками.

«Мы видим в развитии локального ассортимента одно из важнейших конкурентных преимуществ, поэтому находимся в постоянном поиске партнеров среди местных производителей. Формат взаимодействия, предложенный министерством потребительского рынка и услуг Московской области оказался довольно эффективным», - отметил дивизионный директор по закупкам и развитию ООО «Лента» Максим Никитин.