РИАМО - 4 сен. На маршруте №460к Коломна - метро «Котельники», который соединяет Подмосковье и Москву, появилось еще пять комфортабельных автобусов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В каждом транспортном средстве большого класса марки ГолАЗ-529115 45 посадочных мест. В салонах оборудованы места личной гигиены. Один такой автобус уже вышел на маршрут в начале августа, таким образом, всего их теперь курсирует шесть.

«В каждом транспортном средстве 45 посадочных мест (комфортные кресла с регулируемым наклоном спинки), оснащенных ремнями безопасности, индивидуальными плафонами освещения. Автобусы оборудованы системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Маршрут №460к Коломна - метро «Котельники» – самый протяженный маршрут, который обслуживает МАП №2 города Коломна АО «Мострансавто». Автобусы находятся в дороге больше 2 часов, преодолевая свыше 106 километров. Маршрут пользуется популярностью у пассажиров, с начала года транспортные средства перевезли больше 90 тысяч человек. Расписание движения автобусов и замена транспортных средств останутся прежними.