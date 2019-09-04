РИАМО - 4 сен. «Почта России» провела в Московском театре Олега Табакова торжественную церемонию специального гашения почтовой марки, посвященной актеру и режиссеру, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Марка стала частью серии «Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством».

«В церемонии приняли участие вдова Олега Павловича – народная артистка Российской Федерации Марина Зудина и директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев. Церемония торжественного гашения конверта с оригинальной маркой прошла на новой сцене знаменитой «Табакерки» и была приурочена к открытию 34-го сезона Московского театра Олега Табакова», — говорится в сообщении.

Марка, на которой изображен любимый миллионами актер и режиссер, выпущена тиражом 182 тысячи экземпляров. Фотографию, использованную для почтового знака, сделал знаменитый фотограф Валерий Плотников.

Во время церемонии памятную марку наклеили на конверты и погасили специальными штемпелями первого дня. Сейчас штемпель возвращен в отделение 101000 на Мясницкой улице, где любой желающий сможет приобрести и погасить марку, посвященную Олегу Табакову. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

«Фото, которое использовали для марки, сделано как раз в годы создания «Табакерки». Олег Павлович сам любил марки, коллекционирование их. Поэтому, уверена, он одобрил бы, что по стране разлетятся конверты, с которых он будет улыбаться всем. Я рада, что представлена марка именно здесь, на такой дорогой Олегу Павловичу сцене», – сказала вдова Олега Табакова, народная артистка РФ Марина Зудина.

Адушев поблагодарил Зудину и всех сотрудников «Табакерки» за приглашение в театр.

«Удивительно, но сейчас Олег Табаков снова на сцене. Здесь его семья, его ученики. И я рад, что сегодня мы представили марку, посвященную ему, именно здесь. Это многолетняя традиция отображать на почтовых знаках тех, кто особенно дорог и важен стране и миру. Надеюсь, вместе с театром мы реализуем немало интересных творческих проектов», – сказал Адушев.

Олег Табаков – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог. Народный артист СССР. За свою актерскую карьеру снялся более чем в 120 картинах, среди которых «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Человек с бульвара Капуцинов».