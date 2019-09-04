РИАМО - 4 сен. В московском районе Очаково–Матвеевское начали строительство дома по программе реновации, возводят его по адресу: Веерная улица, владения 26А и 26Б, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Уже выполнено ограждение стройплощадки, началось устройство бытового городка и временных дорог. Ввести жилой дом в эксплуатацию мы планируем в 2021 году», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Общая жилая площадь составит 25,9 тысячи квадратных метров. В здании расположится 446 квартир, из которых 178 будут однокомнатными, 138 — двухкомнатными, 130 — трехкомнатными. При этом семь квартир будут оборудованы для маломобильных граждан. Ширина проходов будет не менее двух метров, а в пожаробезопасных зонах и санузлах установят переговорные устройства для связи с диспетчером.

Планируется, что первые этажи дома отойдут под нежилые помещения, в том числе магазины, кафе, спортклубы и кружи, а также под центр информирования населения. Также в вестибюле жилой зоны разместят колясочную, комнату консьержа с санитарным узлом, кладовую и почтовые ящики.

В каждой из секций дома будут установлены лифты грузоподъемностью в 1 тысячу и 400 килограммов.

Традиционно прилегающую к дому территорию благоустроят и озеленят. Здесь установят игровую и спортивную площадки, обустроят стоянку и подземную парковку.

«Всего на западе Москвы в программу реновации включено 558 жилых домов, <...> в районе Очаково-Матвеевское - 67 жилых домов. Для начала реализации программы в районе подобрано две стартовых площадки. <…> Сейчас активно продолжается работа по подбору новых стартовых площадок», - добавил Бочкарев.

Он также напомнил, что первый стартовый жилой дом в районе Очаково-Матвеевское по улице Матвеевская, 11, введен в эксплуатацию в 2018 году.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.