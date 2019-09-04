РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 4 сен. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) подмосковного Дзержинского за неделю поступило свыше 1,5 тысячи вызовов, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

«С 28 августа по 4 сентября МКУ «ЕДДС Дзержинский» работало в режиме повседневной деятельности. Всего было принято 1 526 вызовов. Из них в ЕДДС поступило 874 звонка, в систему-112 – 652», – говорится в сообщении.

Девять обращений касались вызова пожарной охраны, 50 – полиции, 123 – скорой медицинской помощи. Также жители горокруга четыре раза вызывали аварийную службу газовой сети.

Кроме того, было 224 хулиганских и справочных вызова, а также 242 вызова, которые не требовали реагирования.