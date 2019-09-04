РИАМО - 4 сен. В новой Москве днем в среду порывы ветра усилились до 13 метров в секунду, температура в Троицком и Новомосковском округах составляет 22,3-23,6 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В старой Москве пока без осадков. В разных округах температура составляет 21,9 – 23,8 градуса.

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха – 22,8 градуса. На территории новой Москвы без осадков, температура воздуха – 22,3-23,6 градуса, местами порывы юго-восточного ветра до 13 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Вечером в Московском регионе ожидается небольшой дождь. Температура в столице составит 19-21 градус, в Подмосковье – 17-22. Скорость ветра – 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит около 60%.