РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 сен. Подрядчик новой дороги «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево» на границе с Подольском приступил к установке шумозащитных экранов, сообщается на странице члена общественной палаты округа Максима Радайкина в соцсети «ВКонтакте».

Радайкин встретился с представителями подрядной организации «ИНГЕОКОМ», которая занимается строительством нового путепровода «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево» на границе Щербинки и городского округа Подольск. Он отметил, что местные жители обратились с жалобами на шум от проводимых работ. Руководитель проекта Кирилл Сапегин выслушал общественника и ответил на ряд вопросов.

«В настоящее время забивка свай уже подходит к концу, и уже удаляемся от жилой застройки. В рамках реализации проекта мы провели замену оконных блоков у нескольких близлежащих домов и почти все жители согласились. Уже приступили к возведению шумозащитных экранов вдоль жилых домов. Покой жителей при строительстве имеет важное значение, но просим набраться терпения, так как новый путепровод имеет высокое социальное значение – он позволит перенаправить транспортные потоки и снимет транспортную напряженность», – сказал Сапегин.

Новая дорога «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево» протянется на протяжении 11,9 километров, ее проезжая часть будет состоять из четырех полос движения - по две в каждую сторону. В рамках строительства этой магистрали предусмотрена реконструкция шести полос (по три в каждую сторону) на Варшавском шоссе в районе пересечения.

В рамках строительства новой дороги, которая соединит Варшавское шоссе с деревней Яковлево, подрядная организация АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» возведет несколько искусственных сооружений: мост через реку Десна протяженностью 200 метров, путепровод через железную дорогу Курского направления длиной 300 метров и эстакаду по Варшавскому шоссе на протяжении 300 метров.

Проектом предусмотрены боковые проезды вдоль эстакады и разворот под ней. Кроме этого, на автодороге появятся шумозащитные экраны, линейные очистные сооружения, ливневая канализация, наружное освещение, 25 светофоров, остановочные павильоны для общественного транспорта. Новый дорожный объект соединит Варшавское шоссе не только с деревней Яковлево, но и с Калужским шоссе и трассой М-3 «Украина».