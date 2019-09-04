РИАМО - 4 сен. Созданные в рамках проекта Urban Morphogenesis в подмосковном Одинцове граффити включили в рейтинг лучших объектов стрит-арта по итогам августа.

Рейтинг подготовил нидерландский проект Street Art Today.

В рейтинг вошли сразу два граффити из Подмосковья – работа итальянского художника-сюрреалиста Весода Бреро и бразильского художника Алекса Сенны. Граффити нарисованы на зданиях многоэтажных домов в микрорайоне Трехгорка в Одинцове в рамках фестиваля Urban Morphogenesis.

Участие в фестивале приняли свыше 15 известных стрит-арт художников со всего мира, которые разрисовали фасады 36 домов, потратив 20 тысяч литров краски.