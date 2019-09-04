РИАМО - 4 сен. Для создания особых экономических зон подбираются территории с точки зрения логистики и рабочей силы, сейчас Подмосковье находится на седьмом месте в России по инвестиционной привлекательности, сообщил на Восточном экономическом форуме зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит Восточный экономический форум. В работе форума принимает участие делегация Подмосковья. Представители региона планируют обсудить с зарубежными делегатами поддержку инвесторов, перспективы инвестиций европейского бизнеса в цифровые технологии и передовые производственные процессы.

«У нас 58 индустриальных парков, три особые экономические зоны. Скоро, мы надеемся, получим постановление правительства Российской Федерации и создадим четвертую экономическую зону. Создаем мы их не просто так, подбираем места с точки зрения логистики, наличия энергетики, свободной земли и, конечно же, рабочей силы», - сказал Хромов.

Он добавил, что на данный момент Подмосковье находится на седьмом месте в России по инвестиционной привлекательности.

Ранее Хромов сообщал, что в Московской области планируют создать две новые особые экономические зоны, которые будут расположены в Кашире и Домодедове. В ОЭЗ в Кашире будут привлекать энергоемкие производства. В Домодедове особая экономическая зона будет ориентирована на оптово-распределительный центр, связанный и с пищевой переработкой, и с переработкой систематических грузов, которые приходят по железной дороге.

По созданию ОЭЗ в Кашире постановление правительства ожидается в октябре. Заявку на создание особой экономической зоны в Домодедове планируют подать в ближайшее время.