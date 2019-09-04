РИАМО - 4 сен. С начала 2019 года в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования включены 19 проектов, в том числе пять стартовых домов программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Благодаря возможности повторного и многократного использования таких проектов затраты на новое строительство в рамках горзаказа сокращаются. Кроме домов, в реестр включили пять административных объектов, четыре детсада и еще один дом не в рамках реновации. Судьбу еще 13 проектов решат 16 сентября.

«Среди предложенных вариантов: школа на 200 мест в Крюкове, учебный корпус на 400 мест в районе Строгино, на улице Исаковского, два административных здания, а также девять жилых домов, являющихся стартовыми площадками в рамках программы реновации. Два дома находятся в Котловке, два – на проспекте Вернадского, по одному – в районах Бескудниковский, Коньково, Фили-Давыдково, Северное Медведково и Очаково-Матвеевское», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Включенные в реестр проекты могут использоваться на всей территории России.

Для включения проектов в реестр необходимо положительное заключение Мосгосэкспертизы, соответствие объекта действующим СНиПам и СанПиНам, что гарантирует высокое качество возводимых объектов. Важным критерием также является экономическая составляющая проекта.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.