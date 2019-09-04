РИАМО - 4 сен. Пожарные ликвидируют возгорание на площади 100 квадратных метров в строении в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о возгорании в здании на улице Кооперативная, дом 3а поступило в 13:15.

«В 14:39 – локализация пожара на площади 100 квадратных метров. К тушению привлекли 14 единиц техники и 45 человек, в том числе от МЧС: девять единиц техники, 32 человека», – говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.