РИАМО - 4 сен. Федеральная антимонопольная служба провела проверку по жалобе ООО «Контур» и обнаружила нарушения порядка проведения электронного аукциона на благоустройство пожарных водоемов, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

ООО «Контур» жаловалось на действия администрации горокруга Серпухов и МКУ «Управление муниципального заказа Администрации городского округа Серпухов Московской области». Согласно данным компании, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу о неправомерности действий Администрации и Учреждения и признало жалобу ООО «Контур» обоснованной», - говорится в сообщении.

В отношении администрации Серпухова и МКУ «Управление муниципального заказа Администрации городского округа Серпухов Московской области» поступило предписание об устранении нарушений.