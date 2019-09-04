РИАМО (БАЛАШИХА) – 4 сен. Рейды по взысканию с жильцов задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) провели по десяти адресам в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, рейды провели в домах на улицах Пионерской, Юбилейной, Калинина и других, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Комиссия из сотрудников администрации, представителей УК и судебных приставов проводит рейды по взысканию задолженностей за ЖКУ еженедельно. Они обошли десять квартир на улицах Пионерской, Юбилейной, Калинина и других.

«Сегодня (4 сентября - ред.) мы посетили должников за жилищно-коммунальные услуги в микрорайоне Железнодорожный (в Балашихе – ред.). В каждой из квартир задолженность варьируется от 100 тысяч рублей и выше», – сказала начальник экспертно-аналитического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Анна Тришкова.

Она добавила, что в случае отсутствия собственника дома, ему оставляют повестку с требованием явиться в отдел судебных приставов по городскому округу.

В случае неуплаты по коммунальным платежам, в течение двух месяцев жильцам начисляют штрафные пени, от 3 до 6 месяцев – открывают претензионную работу, от 6 месяцев и более – обращение направляется в суд.