РИАМО - 4 сен. С начала 2019 года Госжилинспекция Московской области проверила техническое состояние газового оборудования в 12 тысячах многоквартирных жилых домах, газовое оборудование отремонтировали в 168 домах, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«В ходе рейдов специалисты проводят с жителями разъяснительные беседы, инструктажи. Они рассказывают о правилах пользования газовым оборудованием, о предотвращении взрывов газа и пожаров. Особое внимание уделяется проверке газифицированных квартир, в которых проживают одинокие пожилые людей, граждане с ограниченными возможностями здоровья, а также лица, относящиеся к группам социального риска», — говорится в сообщении.

При выявлении нарушений выписываются предписания на их устранение. С начала года устранили более 8 тысяч нарушений. Самые распространенные нарушения - коррозия газопровода, отсутствие договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, критический износ газовых плит, котлов, труб.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе предпринимаются активные меры для предотвращения чрезвычайных происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования в многоквартирных домах. В связи с этим в Подмосковье проводят регулярный мониторинг эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - отметил Пестов.

Он добавил, что в ходе рейдов особое внимание уделяется наличию договоров со специализированными организациями, обслуживающими газовое оборудование, у управляющих компаний и собственников жилья.

По результатам рейдов внутридомовое газовое оборудование капитально отремонтировали в 168 домах. Остальные нарушения устранялись в установленные сроки.