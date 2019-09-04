РИАМО - 4 сен. В Московской области выпускается примерно четверть фармацевтической продукции всей страны, данное направление является важным для региона, сообщил на Восточном экономическом форуме зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«Предприятия Московской области производят примерно четверть всей фармацевтической продукции России. Мы считаем, что данное направление крайне было бы востребовано для иностранных инвесторов», - сказал Хромов.

Он добавил, что Подмосковье особенно заинтересовано в фармацевтической продукции. В регионе сформирован мощный фармацевтический кластер.