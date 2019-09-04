РИАМО - 4 сен. В Подмосковье с начала года более 1,3 тысячи детей сирот обрели семьи, с приемными семьями активно работают органы опеки и попечительства, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«С начала 2019 года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1343 ребенка-сироты», – рассказала Забралова.

Она также отметила, что всего в Подмосковье насчитывается свыше 4,1 тысячи приемных семей, в этом году появилось 226.

«Особое внимание уделяется подготовке будущих родителей, ведь зачастую в процессе усыновления им необходима помощь и консультация специалистов. В Подмосковье такая возможность дается всем желающим», - отметила Забралова.

По ее словам, в регионе работает 73 бесплатные школы приемных родителей. В них ведут прием психологи, юристы и врачи. С начала года их посетили уже более 1,4 тысячи человек.

Всего в Подмосковье насчитывается более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом 15,7 тысячи детей находятся на воспитании в замещающих семьях, а почти 8,5 тысяч ребят живут в семьях усыновителей.