РИАМО - 4 сен. В 2019 году в Московской области введут в эксплуатацию 350 инвестиционных проектов, за полгода объем инвестиций в основной капитал вырос на 19%, сообщил на Восточном экономическом форуме зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Восточный экономический форум – международное мероприятие, ежегодно проходящее во Владивостоке. В этом году форум проходит с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

«В этом году 350 проектов будут введены в эксплуатацию на сумму 400 миллиардов рублей. Для того, чтобы такие проекты не терялись, у нас создана электронная система сопровождения. В настоящий момент более 1,2 тысячи проектов от 50 миллионов рублей сопровождаются менеджерами правительства», - сказал Хромов.

Он добавил, что в последние четыре года промышленность в регионе показывает рост не менее чем на 11%. При этом рост инвестиций, по сравнению с прошлым годом, составил 19%.

«Промышленность за четыре года не росла ниже чем на 11% в год. В этом году, за первые полгода, мы растем еще на 11,6%. Динамика инвестиций в основной капитал за эти полгода - плюс 19% по сравнению с первым полугодием 2018 года», - добавил Хромов.

Делегация Подмосковья на Восточном экономическом форуме обсудит с зарубежными делегатами поддержку инвесторов, а также перспективы инвестиций европейского бизнеса в цифровые технологии и передовые производственные процессы в России.