РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 сен. В нынешнем году в Люберцах планируют обустроять остановочные павильоны, тротуары и пешеходные переходы для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Мы продолжаем реализацию программы «Доступная среда». На этот год в округе запланировано приведение в надлежащий вид 57 объектов дорожной инфраструктуры, из них 15 пешеходных переходов, семь остановочных павильонов, один подземный переход и 34 тротуара», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за вторую декаду августа адаптировали шесть объектов дорожно-транспортной инфраструктуры: три пешеходных перехода, один тротуар и два остановочных павильона. В ближайшее время будут завершены работы по укладке тактильной плитки на пяти остановочных пунктах.

«Перемещение людей с ограниченными возможностями на дорожках, где снижен бордюрный камень и уложена тактильная плитка, станет удобнее и безопаснее», – сказал глава.

Запланированные работы по адаптации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры будут завершены в округе до конца октября.