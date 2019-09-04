РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 сен. Жители подмосковного Красногорска смогут принять участие в художественном оформлении 15 скамеек ко Дню округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Приглашаем всех желающих принять участие в художественном оформлении скамеек, которые займут свое почетное место в парках и скверах Красногорска. 15 деревянных скамеек передал фитнес-клуб мировой сети World Gym Красногорск для росписи к празднованию Дня округа. Участие в оформлении может принять любой желающий – будь то творческий коллектив или просто отдельная семья», – говорится в сообщении.

Заявки и эскизы принимаются на электронную почту: 5620238@gmail.com, в теме письма необходимо указать «Скамейка».

«Художественное оформление скамеек состоится 7 сентября в 13:00 в Городском парке Красногорска», – заключается в сообщении.