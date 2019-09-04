РИАМО – 4 сен. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России решила пригласить на заседание в Москву руководящий состав немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, чтобы узнать, планирует ли компания соблюдать российское законодательство, сообщает Федеральное агентство новостей.

В среду прошло второе заседание комиссии. Инициаторы встречи планировали получить от представителей немецкой телерадиокомпании объяснения касательно их попыток агитации москвичей к участию в несогласованных митингах, что является нарушением закона. Специально для этой цели пригласили шеф-редактора DW Инго Маннтойфеля, однако он не явился.

«Судя по всему, его не пустили к нам руководители дирекции «Немецкой волны». <…> Мы намерены обратиться к руководству «Немецкой волны», к администрации дирекции с просьбой прибыть к нам на комиссию», — заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Представитель фракции «Единая Россия» аргументировал вопросы к компании тем, что ее журналисты имеют аккредитацию в Москве и активно трудятся на территории страны.

«Условием аккредитации является обязанность СМИ исполнять российские законы. Это международная практика», – подчеркнул Пискарев.

По его словам, в ходе следующей комиссии планируется узнать, собирается ли компания и впредь работать в России, и будут ли ее сотрудники соблюдать российское законодательство.

Комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ была создана 19 августа решением Совета Госдумы.