РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. МУП «Водоканал» в Подольске в текущем году планирует построить водопровод от Поливаново-Александровского водозаборного узла до точки подключения с водоводом станции обезжелезивания «Товарная», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В первом полугодии 2019 года предприятием «Водоканал» было построено 10,3 километра сетей водопровода и канализации, 8,5 километра сетей канализации, причем 3,7 километра – методом горизонтально направленного бурения, переложено около 1 километра трубопроводов. Общая стоимость работ составила 53 миллиона рублей.

«В этом году намечены цели реализации одной из стратегических задач – строительство водопровода от Поливаново-Александровского водозаборного узла до точки подключения с водоводом подачи воды на станцию обезжелезивания водопроводной станции «Товарная», позволяющей сформировать резерв мощности системы водоснабжения микрорайона Климовск. Работы будут проведены в рамках договора о подключении ООО «Коломенское поле» – одного из крупнейших инвесторов технопарка «Коледино», – говорится в сообщении.

Текущий год для предприятия является особенным в реализации экологических проектов реконструкции основных сооружений канализации. Так, в 2016 году были ликвидированы Львовские канализационные очистные сооружения, в 2018 году – Поливановские и Сынковские, в 2019 году – Быковские очистные сооружения.

Одновременно с этими мероприятиями «Водоканал» выполнил проектные работы по реконструкции биоблока Подольских городских очистных сооружений, а также выполнил проект строительства двух напорных коллекторов из Климовска в Подольск с реконструкцией существующей КНС на территории очистных сооружений Климовска.