РИАМО - 4 сен. В Подмосковье на территории восьми автовокзалов и 57 медучреждений заменили асфальт, работы продолжаются в нескольких городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Социально-значимые объекты являются основным местом притяжения жителей, поэтому состояние дорожного покрытия на территориях влияет на комфорт населения и повышает уровень доступности для маломобильных групп граждан. На сегодняшний день в 20 муниципалитетах продолжаются ремонтные работы на 48 территориях. Завершили ремонт на 65 социально-значимых объектах в 23 городских округах», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Укладку асфальта закончили на вокзальных площадях в Солнечногорске, Озерах, Пушкине, Талдоме, Дмитрове, Раменском, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве. Ежедневно автовокзалы обслуживают более 33 тысяч пассажиров на 150 маршрутах.

Дорожное покрытие заменили на территории 57 медучреждений, среди которых больницы в Красногорске, Протвине, Ликино-Дулеве, Пушкине, Дубне, родильный дом в Королеве, психбольница в Дмитрове.

Работы продолжаются на площадях шести автовокзалов в Волоколамске, Можайске, Ликино-Дулеве, Шатуре, Шаховской, Наро-Фоминске, на территориях 42 медицинских учреждений в 19 городских округах.

Всего в этом сезоне для комфортного доступа жителей к социальным объектам планируется отремонтировать территории 180 социально-значимых объектов.