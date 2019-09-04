РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 сен. Около 90 учащихся спортшколы «Лидер» подмосковного Подольска приняли участие в соревнованиях по преодолению препятствий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

В спортивной школе олимпийского резерва «Лидер» 3 сентября прошли соревнования по преодолению полосы препятствий, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«В соревнованиях под названием «Дети против террора» приняли участие учащиеся спортивной школы «Лидер» – всего около 90 юных воспитанников школы. Дети показали, что они умеют не только бегать, но еще и с легкостью преодолевать препятствия, находить решение сложных задач и слаженно работать в команде», – говорится в сообщении.