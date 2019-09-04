РИАМО - 4 сен. График отключений электроэнергии в подмосковных домах в сентябре опубликовали на сайте министерства энергетики региона, временное ограничение связано с профилактикой и ремонтом энергетических объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

До октября специалисты будут проводить в домах плановые процедуры. Они крайне важны для того, чтобы энергосистема региона действовала бесперебойно и эффективно.

«Информация о том, когда и какие объекты будут обесточены, размещена на главной странице официального сайта министерства», — говорится в сообщении.

На сайте жители смогут оперативно узнать, когда будут прекращать подачу электроэнергии самые крупные компании Подмосковья — «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго».

В ходе запланированных работ на сетях проведут техническое обслуживание, диагностику и замену оборудования, расчистку трассы и другие. Представители министерства попросили с пониманием отнестись к временному неудобству.

Что делать, если вам пришел чужой долг за услуги ЖКХ>>