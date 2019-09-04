РИАМО - 4 сен. Более 200 медицинских специалистов трудоустроились в Подмосковье за лето, с начала года в регион на работу устроились свыше 400 врачей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В медорганизации Московской области только за лето 2019 года пришли работать 207 врачей, из них 181 – участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики, остальные – узкие специалисты», – говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Татьяны Мухтасаровой, для того, чтобы привлекать медицинских специалистов на работу в Подмосковье, необходимо создавать им соответствующие условия.

«С начала года в медорагнизации региона пришли работать 424 врача, из них 349 – специалисты первичного звена. В лидерах по привлечению – Красногорск (22 врача), Балашиха (21 врач), Домодедово (17 врачей), Химки (16 врачей), Коломна (13 врачей), Ивантеевка (11 врачей)», – перечислила она.

Министр напомнила, что в Московской области предусмотрены меры поддержки медицинских специалистов, работающих в регионе. Среди них: программа по обеспечению медиков жильем («Социальная ипотека»); программа «Земский доктор» – поддержка врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, а также «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.